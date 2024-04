Volley C/F, Dinamo Molfetta: playoff stregati, quarta sconfitta di fila

Quattro partite e quattro sconfitte. Questo il bilancio in questo avvio di playoff per la Dinamo CAB Molfetta. In quel di Bari, le ragazze allenate da Michele Dragoescono battute dall’ASEM Volley Bari con risultato di 3-0.

Lontano dal Pala Poli il team arancio non è riuscito sinora a imporsi sulle formazioni avversarie, complici, come sottolineato anche dal coach, momenti di blackout capaci purtroppo di condizionare l’intero esito del match.

E’ stato così anche contro l’ASEM seppure l’avvio non è stato da disprezzare. Nel primo set la Dinamo ha provato in ogni modo a fronteggiare gli attacchi delle baresi, facendo vedere a tratti un bel gioco. E infatti, per diversi momenti della gara le due formazioni sono andate avanti punto a punto e sino ad oltre metà del primo set nessuna delle due è riuscita a prendere il largo.

Lo ha fatto l’ASEM sul 22-20, lasciando la Dinamo indietro di 5 punti e chiudendo il set, per l’appunto, sul 25-20. La reazione auspicata nel secondo set non arriva perché le ragazze di coach Drago perdono quella determinazione vista nelle prime battute del primo set, commettono errori che l’ASEM non perdona. Il tentativo di accorciare le distanze e rientrare in partita nel finale è inutile perché le padrone di casa si impongono anche nel secondo set per 25-22.

Nel terzo set, nonostante il risultato finale, scende in campo tutta un’altra Dinamo, più attenta in tutti i fondamentali, soprattutto a muro e in ricezione. Ed è così che le ragazze in maglia arancio mettono in difficoltà le avversarie, lasciando in bilico il set sino alla fine quando a prevalere sono ancora le padrone di casa sul risultato di 28-26.

Nel dopo gara a prendere la parola è il coach Michele Drago. «Abbiamo giocato tutto sommato una buona gara iniziando molto bene – ha commentato -. Tuttavia quando, contro squadre ben attrezzate come quella affrontata, si commettono errori consecutivi risulta difficile riuscire a recuperare. A parte il blackout del secondo set, nel terzo siamo riusciti a darci una regolata, abbiamo giocato meglio e ha funzionato molto bene il duo muro-difesa».

Nell’ultima giornata di andata di questi playoff, la Dinamo CAB Molfetta torna a giocare tra le mura amiche del Pala Poli. Sabato 13 aprile alle ore 20,30 si rinnova la sfida tra le ragazze di coach Drago contro l’ASD Zest.

Sconfitti, nella Palestrina del Pala Poli, anche i ragazzi della Serie D Dinamo. 0-3 il risultato finale (parziali 20-25; 19-25; 20-25) contro la Michele Caroli Srl. In settimana vi era stato il cambio alla guida della panchina Dinamo con il subentrante coach Marco Cavaliere. E’ stato proprio quest’ultimo a commentare l’esito del match. «Quella con la Michele Caroli non era una partita semplice da giocare – ha detto –. Ho preso la squadra solo in settimana e con i ragazzi, pur avendo fatto solo 2 allenamenti insieme, credo si sia creato un buon feeling. Abbiamo preparato questa partita lavorando sia sui nostri punti deboli a livello tecnico-tattico, ma soprattutto sull’aspetto motivazionale e della concentrazione e penso di poter affermare senza ombra di smentita che questa carica emotiva, questa volitività oggi si sia vista in campo: al di là del risultato, mi ritengo soddisfatto di come hanno giocato i ragazzi che si sono contesi punto a punto i 3 set con i ruvesi, perdendoli per una manciata di punti, frutto di piccole distrazioni sporadiche. Avremmo dovuto fare la partita perfetta per vincere, senza cali dell’attenzione ma, rispetto alle loro ultime partite si sono visti un impegno e un’intensità di gioco decisamente migliori».

La prossima sfida per i ragazzi della Serie D Dinamo è in programma in trasferta domenica 14 aprile alle ore 18.30 contro l’ASD Noha Volley & Sport.

