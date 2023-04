Volley C/F: Dinamo Molfetta culla ancora il sogno playoff

Andrà di scena domenica 30 aprile l’ultima partita casalinga della Dinamo CAB Molfetta. Alle ore 18 la Palestrina della Pala di Molfetta ospiterà il match tra le ragazze in maglia arancio e le baresi della Volley’s Eagles.

La regular season 2022-2023 sta per volgere al termine sebbene i verdetti finali sono tutt’altro che dei capitoli chiusi. Per la Dinamo sarà fondamentale vincere per continuare a cullare il sogno dell’accesso ai playoff.

Tutte le formazioni attualmente affrontate hanno ben dimostrato agonismo e tanta voglia di battersi punto a punto. Come avvenuto in uno dei quattro set disputati sabato scorso contro l’Orta Nova, la Dinamo potrebbe ritrovare un altro avversario pronto a dimostrare le stesse caratteristiche.

Quella con la Volley’s Eagles non è certamente una sfida proibitiva, ma da non sottovalutare se si vorrà dare una senso all’ultima importante partita contro l’ASD Zest. All’andata le ragazze allenate da Franco Marzocca ebbero la meglio sulle baresi per 3-1 senza non qualche difficoltà soprattutto nel secondo set.

Fu una gara che per certi versi ha richiamato quella della settimana scorsa contro Orta Nova non soltanto per il risultato, ma anche per l’intensità di gioco mostrata dalla Dinamo nel set in cui è uscita sconfitta. A dare la carica alle proprie compagne ci ha pensato Raffaella Ayroldi, libero della Dinamo CAB Molfetta. «Abbiamo ancora altro da dare e da dimostrare – ha affermato – e sono del parere che una squadra si vede sino all’ultima partita di campionato. Sono sicura che ciascuna di noi dimostrerà l’atleta che è».

C’è tanta voglia di riscatto nella Prima Divisione Maschile della Dinamo CAB Molfetta. Dopo le due sconfitte consecutive, i ragazzi di Fabio D’Agostinoproveranno a tornare alla vittoria. Gli avversari saranno i ragazzi della Carbonara Volley. Partita che andrà in scena presso la Palestrina del Pala Poli domenica 30 aprile alle ore 10.30.

