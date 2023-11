Volley C/F: Dinamo Molfetta, comincia una fase tosta della stagione

Inizia, per la Dinamo CAB Molfetta, uno dei momenti più importanti della stagione. L’avvio è stato positivo, collezionando ben cinque vittorie su cinque e lottando ampiamente per una zona playoff alla portata. Tuttavia, la strada inizia farsi dura per le ragazze di coach Marzocca in attesa degli scontri diretti che il calendario prospetta.

Nel frattempo è vietato abbassare la guardia già a partire da domenica 19 novembre, quando, alle 17.00 presso il campo centrale del Pala Poli di Molfetta, le ragazze in maglia arancio ospiteranno la Volley’s Eagles. Uno scontro che non va assolutamente preso sottogamba, nonostante sia ampiamente alla portata della Dinamo. Una vittoria su cinque partite disputate e 3 punti in classifica: questo il bilancio stagionale delle prossime avversarie.

Una vittoria potrebbe ridisegnare la classifica del girone A di Serie C in attesa della contemporanea sfida tra le due capoliste del torneo, ovvero l’ASEM Volley Bari e Citymoda Amatori Bari. In casa Dinamo si respira aria di fiducia soprattutto dopo l’ennesima vittoria convincente maturata contro la Don Milani Volley. Quella di domenica scorsa, come già ribadito, è stata una partita complessa che la Dinamo ha affrontato con grande maturità, rispondendo colpo su colpo agli attacchi avversari.

Tra le qualità già evidenziate da coach Marzocca nel dopopartita c’è l’autostima di un team che non demorde nemmeno nei momenti di crisi e di svantaggio. Dall’altra parte una squadra che proverà a riscattare un avvio di campionato non proprio positivo. «Le prossime avversarie andranno affrontate con concentrazione – è stato il commento di Giovanna Sancilio e Simona Lazzizzera alla viglia del match contro la Volley’s Eagles– non vanno assolutamente sottovalutate poiché la possibilità di commettereerrori è dietro l’angolo. L’imperativo rimane quello di non abbassare mai la guardia nemmeno nei momenti favorevoli».

Dovrà, invece, uscire dal momento negativo dovuto alle due sconfitte consecutive rimediate la serie D maschile della Dinamo. I ragazzi guidati da Fabio D’Agostino sono chiamati ad una reazione nella partita che li vedrà impegnati presso il Palazzetto dello Sport di Sammichele di Bari domenica 19 novembre alle ore 18 contro l’ASD GS Atletico.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp