Volley C/F, Dinamo Molfetta a caccia di continuità e qualità

Alla ricerca di continuità nei risultati e nella qualità del gioco: è questa la richiesta della società arancio alla Dinamo CAB Molfetta in vista delle prossime sfide di campionato. La convincente prova con il Barletta ha dato fiducia all’ambiente, preparando la squadra per il prossimo, delicato incontro contro il Terlizzi.

Sabato 26 ottobre, alle 18.30, la Dinamo affronterà l’ASD Zest presso il Pala Fiori di Terlizzi, una sfida che si preannuncia impegnativa. Concentrazione e determinazione dimostrate con le barlettane sono qualità essenziali che lo staff tecnico si aspetta dalle ragazze per fronteggiare un team solido e ben organizzato come il Terlizzi.

Lo scorso anno, le due squadre si sono incontrate diverse volte, dal campionato regolare ai playoff, fino alla Coppa Puglia, con un bilancio a favore dell’ASD Zest, che ha mancato di poco la promozione in Serie B. La compagine terlizzese si presenta compatta, con un gruppo di atlete affiatato e rinforzi di qualità che rendono il roster guidato da coach Nicola Coronelli ancora più competitivo.

Dopo una settimana di preparazione intensa, la Dinamo si appresta ad affrontare l’incontro con attenzione e determinazione. Valentina Lovero, intervistata nel pre-partita, ha commentato così l’ultimo match contro il Barletta: «È stata una partita combattuta, animata dalla voglia di riscatto che ci ha portate alla vittoria. Stiamo lavorando ogni giorno per migliorare la nostra intesa in campo. Adesso ci concentriamo sul Terlizzi, una squadra molto competitiva, e faremo del nostro meglio per essere pronte. Questa settimana abbiamo curato anche i minimi dettagli».

