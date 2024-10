Volley A/M: Taranto batte Grottazzolina 3-1 al PalaMazzola

Davanti a 1.341 spettatori, la Gioiella Prisma Taranto ha superato la Yuasa Battery Grottazzolina con il punteggio di 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 29-27), portando a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Dopo un primo set dominato dai padroni di casa, Grottazzolina ha reagito, vincendo il secondo parziale e riportando il match in equilibrio. Tuttavia, gli ionici sono tornati a condurre nel terzo e nel quarto set, trainati dalla prestazione eccezionale dell’MVP Gironi, autore di 25 punti, e dal centrale D’Heer con 17 punti. La solidità del muro e la determinazione nelle fasi cruciali hanno permesso a Taranto di chiudere il match ai vantaggi e di evitare il tie-break.

Gironi ha commentato la partita: “Era fondamentale per il morale. Abbiamo fatto la differenza a livello mentale, mantenendo la concentrazione anche nei momenti difficili”.

La formazione di coach Boninfante ha mostrato solidità con la diagonale Gironi-Zimmermann, al centro D’Heer e Alonso, in banda Lanza e Hofer, e Rizzo come libero. La Yuasa Battery Grottazzolina, invece, ha schierato Zhukouski in diagonale con Cvanciger, al centro Mattei e Demyanenko, in banda Antonov e Tatarov, libero Marchisio.

Gioiella Prisma Taranto – Yuasa Battery Grottazzolina 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 29-27) –

Gioiella Prisma Taranto: Zimmermann 1, Hofer 18, D’Heer 9, Gironi 25, Lanza 13, Alonso 3, Luzzi (L), Santangelo 0, Held 2, Alletti 4, Rizzo (L). N.E. Balestra, Fevereiro, Paglialunga. All. Boninfante.

Yuasa Battery Grottazzolina: Zhukouski 1, Tatarov 16, Mattei 6, Cvanciger 3, Antonov 12, Demyanenko 12, Fedrizzi (L), Vecchi 0, Comparoni 4, Marchiani 0, Schalk 8, Marchisio (L). N.E. Cubito. All. Ortenzi. ARBITRI: Vagni, Carcione, Canessa. NOTE – durata set: 23′, 31′, 29′, 36′; tot: 119′.

