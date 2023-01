Volley B2/F: Fasano travolge Teramo e vola in Coppa Italia

Campioni d’inverno e qualificazione alle fasi finali della Coppa Italia di categoria per la Pantaleo Podio Volley Fasano. Dinanzi al proprio pubblico Simona Corallo e compagne battono agevolmente la LG Umbyracing Futura Teramo festeggiando nel migliore dei modi la prima gara del 2023.

Inizio all’insegna del massimo equilibrio con rapidi capovolgimenti di fronte che fanno propendere per un match molto complicato per entrambe le compagini. Set messo in cascina dalle padrone di casa che negli ultimi scambi trovano il guizzo vincente.

Alla ripresa del gioco le ragazze d coach Paolo Totero provano a modificare gli assetti tattici per cercare di arginare le folate offensive delle abruzzesi guidate dalle ottime prestazioni di Monica Lestini e del capitano Alessandra Di Paolo. Mossa riuscita da parte delle fasanesi che nei restanti due set non concedono più nulla alle avversarie chiudendo velocemente la gara con una prestazione di altissimo livello.

“Il Teramo è un ottima squadra – afferma il capitano Simona Corallo – con delle grandi individualità. Noi abbiamo giocato meglio di squadra e con quel pizzico di esperienza in più abbiamo vinto meritatamente la gara”.

Una vittoria che laurea le gialloblu fasanesi campionesse d’inverso del girone L e soprattutto le qualifica di diritto alle final four della Coppa Italia di categoria che prenderanno il via dalla prossima settimana.

“Siamo nella storia di questo sport a livello locale – afferma il presidente Renzo Abete – con la conquista di queste qualificazioni in coppa che non si era mai disputata a Fasano. Sono orgoglioso di questo primo traguardo al quale teniamo moltissimo e per il quale ci metteremo subito a lavoro per dare il meglio di noi anche per quest’altro obbiettivo”.

Pantaleo Podio Volley Fasano – LG Umbyracing Futura Teramo 3-0 (25-23; 25-15; 25-17)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Distaso, Sibilio, Maggi, Amatori (7), Negro (4), Pichierri, Gallo, Vinciguerra (7), Corallo (6), Trabucco, Solarino, Sollecito, Biscardi(13), Soleti (16). All Totero.

LG Umbyracing Futura Teramo: Peroni, Ragnoli (4), Di Diego, Mattucci, La Brecciosa, Di Paolo (10), D’Egidio, Mazzagatti (6), Di Carlo (3), Di Sabatino, Lestini (18), Ventura, Cipriani.

Arbitri: Claudia Francavilla e Gianfranco Plantamura.

Condividi su...

Linkedin email