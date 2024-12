Volley B1/F, Zero5 Castellana: con Pescara occasione per il riscatto

Sabato 21 dicembre, alle ore 16:30, la Zero5 Castellana Grotte ospiterà la Sirdeco Volley Pescara al Palagrotte per l’undicesima giornata del campionato femminile di Serie B1. A seguire, dalle 18:30, si disputerà la sfida Klimaitalia-Massafra, valida per il campionato di Serie D.

La Sirdeco Volley Pescara, che gioca a Montesilvano, arriva da una stagione difficile in A2, conclusa con una sola vittoria e la retrocessione. Anche in B1 i risultati sono deludenti: attualmente occupa l’ultima posizione con soli 2 punti, frutto di una vittoria al tie-break contro Caltanissetta. Nelle altre nove partite, la squadra ha raccolto appena tre set.

Affidata alla guida esperta di Luisa Fusco, la Sirdeco punta su alcune giocatrici con esperienza in categorie superiori, come la centrale Domiziana Mazzoni, la palleggiatrice Ilaria Michelini e il libero Emma Falcone, unica confermata rispetto alla scorsa stagione. Il resto del gruppo è composto da giovani promesse come Asja Cerrone, Gaia Passamonti, Cecilia Di Norscia, Elettra De Fabritiis ed Elena Boscolo, oltre all’opposta marocchina Oumayana Codial.

La Zero5, terzultima in classifica con 10 punti, non vince dalla seconda giornata e ha assoluto bisogno di ritrovare il successo per iniziare la risalita. Nonostante il Pescara sembri un avversario alla portata, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione per evitare sorprese.

Risultati e classifica dopo la 10a Giornata

Bisceglie-Crotone 3-0, Torre Annunziata-Zero5 3-0, Arzano-Fasano 0-3, Fonte Nuova Roma-Caltanissetta 3-2, Santa Teresa-Marsala 0-3, Pescara-Casal de’ Pazzi 1-3, Modica-Pomezia 1-3.

Classifica

1. Fasano 26

2. Pomezia 23

3. Bisceglie 21

4. Casal de’ Pazzi 19

5. Marsala 18

6. Torre Annunziata 17

7. Arzano 16

8. Crotone 15

9. Modica 14

10. Santa Teresa 13

11. Fonte Nuova Roma 12

12. Zero5 10

13. Caltanissetta 4

14. Pescara 2

Il Fasano guida la classifica, seguito da Pomezia e Bisceglie, mentre la lotta nelle posizioni centrali resta serrata. In coda, Caltanissetta e Pescara sembrano ormai distaccate.

Gare dell’11a Giornata

Pomezia-Bisceglie, Fasano-Torre Annunziata, Caltanissetta-Arzano, Crotone-Fonte Nuova Roma, Marsala-Modica, Zero5-Pescara, Casal de’ Pazzi-Santa Teresa.

