Volley A3/M, derby di Puglia Lecce-Castellana nell’ultima d’andata

Domenica 22 dicembre 2024, al Palazzetto dello Sport di Tricase (Le), andrà in scena uno dei match più attesi del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile: il derby pugliese tra Aurispa Links per la Vita Lecce e Bcc Tecbus Castellana Grotte, valido per l’ultima giornata del girone di andata.

Le due squadre si trovano appaiate in classifica con 9 punti: Lecce occupa l’ottavo posto, mentre Castellana Grotte segue al nono. I salentini, guidati in campo da Marco Fabroni, grande ex della sfida, arrivano da tre sconfitte consecutive. Situazione ancora più complessa per i gialloblù di Giuseppe Barbone, anch’egli con un passato da compagno di squadra di Fabroni, reduci da cinque stop di fila.

Un match che vale molto più di tre punti, con entrambe le squadre alla ricerca di un riscatto fondamentale per rilanciare le proprie ambizioni in campionato.

A pochi giorni dalla partita, il preparatore atletico di Castellana, Andrea De Maio, ha analizzato il momento della squadra:

“Abbiamo avuto molti infortuni, ma conto di recuperare Zornetta e Iervolino per metà gennaio. Intanto dobbiamo lavorare sull’aspetto mentale per sbloccare situazioni vincenti. Qui sto vivendo un’esperienza molto arricchente, sia professionalmente che umanamente. Il progetto giovanile della New Mater è davvero interessante e i risultati iniziano a vedersi, soprattutto sul piano atletico, come nell’elevazione.”

La sfida vede anche Nicolò Casaro, ex Aurispa nella stagione 2021/2022, e Michele Deserio, prodotto dell’accademia giovanile di Castellana, affrontare i loro ex club. I precedenti parlano a favore di Castellana Grotte, che nel 2016 vinse entrambi i confronti contro Lecce.

Il match sarà diretto dagli arbitri Fabio Sumeraro di Roma ed Eustachio Papapietro di Matera. Prima battuta alle ore 16, con diretta streaming sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di volley pugliese.

