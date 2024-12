Volley A/M, Prisma Taranto: con Itas Trentino serve prova di carattere

Domenica 22 dicembre, alle 17:00, il PalaMazzola sarà teatro di un grande spettacolo di volley: la Gioiella Prisma Taranto ospita la blasonata Itas Trentino nell’ultimo match casalingo dell’anno.

L’avversario è di quelli temibili: Trento arriva forte del secondo posto nel recente Mondiale per club e di un roster stellare, guidato da Fabio Soli. Tra i protagonisti, spiccano i nazionali italiani Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il potente opposto Kamil Rychlicki e il giovane Gabi Garcia. A centro rete, Flavio garantisce solidità, mentre la regia è affidata a Riccardo Sbertoli.

Per Taranto, reduce da tre sconfitte consecutive, questa partita rappresenta un crocevia cruciale per la corsa salvezza. Il pubblico sarà chiamato a sostenere una squadra che dovrà dimostrare carattere, ridurre gli errori e sfruttare le occasioni in contrattacco per mettere in difficoltà una corazzata come Trento.

“Trento arriva da tanti impegni ravvicinati, ma ha un organico di valore con giocatori pronti a entrare dalla panchina. Noi dovremo giocare con pazienza e serenità, cercando di allungare le azioni e chiudere con efficacia – dice Filippo Lanza, capitano della Prisma Taranto ed ex di giornata -. Ho giocato molti anni a Trento e conservo bellissimi ricordi, oltre a tanta stima per la società, le persone che ci lavorano e i giocatori. Conosco alcuni membri del loro organico, ragazzi molto talentuosi che stanno dimostrando il loro valore. Sarà una vera battaglia”.

Con 21 precedenti tra le due squadre (7 successi Taranto, 14 Trento), sarà una battaglia fino all’ultimo pallone. Fischio d’inizio alle 17:00, diretta su VBTV. Arbitri: Rocco Brancati e Maurizio Canessa. Video Check: Massimiliano Simone. Segnapunti: Giovanni Corte.

