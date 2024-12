Promozione, Grottaglie: si dimette il tecnico Angelo Serio

Il Grottaglie Calcio ha annunciato le dimissioni del tecnico Angelo Serio, motivate da ragioni personali. La dirigenza biancoazzurra ha espresso, in una nota, gratitudine per la professionalità dimostrata dall’allenatore durante la sua permanenza, augurandogli un futuro ricco di successi. Nel frattempo, il club ha fatto sapere che la prossima settimana verranno presentati il nuovo allenatore e le prime novità per inaugurare una nuova fase nel progetto sportivo grottagliese.

