Volley C/M, Turi a -1 dalla vetta: ora lo scontro al vertice

L’Arrè Formaggi Turi riprende la sua marcia travolgendo il Mottola con un netto 3-0. Una vittoria limpida, costruita con determinazione e senza lasciare spazio a sorprese. I numeri parlano chiaro: è il quinto successo per 3-0 in sei vittorie, un risultato che vale il secondo posto solitario grazie al contemporaneo successo al tie-break del Polignano sulla Materdomini. Ora Matheus e compagni sono a un solo punto dalla capolista Casarano, che ha osservato il turno di riposo.

La partita

Mister Girolamo schiera Mingolla in regia e Matheus opposto, Scio e Girolamo come schiacciatori, Furio e Mancini al centro e Dammacco libero. L’avvio è travolgente: Turi parte con un break di 6-1 grazie a un ace di Mingolla e chiude il primo set 25-17 sfruttando un errore in battuta di Conte.

Nel secondo parziale, il dominio continua: Scio sigla il 5-0, Mancini mura Russo per il 9-1, e i padroni di casa gestiscono fino al 25-20. Il terzo set segue lo stesso copione, con Furio che, sul 19-12, spegne ogni speranza degli ospiti e guida Turi al definitivo 25-13.

La classifica del Girone B:

1. Casarano* 19

2. Turi* 18

3. Polignano* 17

4. Tricase e Fasano* 13

5. Squinzano e Galatina 11

6. Mottola* 8

7. Materdomini Castellana* 4

8. Taranto* e Ruffano* 3

(*) Turno di riposo osservato.

Scontro al vertice per chiudere l’anno

Il 2024 si concluderà con il big match tra Casarano e Turi, in programma domenica 22 alle 18:00. Al tensostatico di Casarano andrà in scena una sfida al vertice che potrebbe rivoluzionare la classifica.

I padroni di casa, guidati da mister Medico, possono contare sull’esperienza della diagonale Nicolazzo-Marzo, dei laterali Stefano e Fracasso e del libero Urso. Dal canto suo, l’Arrè Formaggi dovrà affrontare una trasferta complicata, resa ancora più difficile dal calore del pubblico leccese.

Con un podio racchiuso in soli due punti (Casarano 19, Turi 18, Polignano 17), tutto è ancora in gioco. Chi vincerà questo scontro diretto potrebbe chiudere l’anno al comando, regalando l’ultimo spettacolo di un campionato avvincente.

