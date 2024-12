Volley C/F, Turi: ottava vittoria stagionale e terzo posto in classifica

La Farmacia Mastrolonardo Turi supera l’Asd Volley Barletta per 1-3 (27-25, 13-25, 14-25, 18-25) nella decima giornata del Campionato di Serie C femminile, confermando la propria forza con un’ottima prova di squadra. Nonostante un avvio difficile, con il primo set perso ai vantaggi, le ragazze di mister Cosimo Meuli hanno imposto il proprio ritmo nei successivi tre parziali, conquistando l’ottava vittoria stagionale su dieci partite disputate. La squadra turese, sempre a punti dall’inizio del torneo, aggancia così la terza posizione in classifica, approfittando della sconfitta interna dell’Asem Bari contro Cerignola.

La partita

Mister Meuli ha modificato il sestetto iniziale schierando Francesca Pellegrini in regia, Monica Marigliano opposto, Alejandra Rodriguez e Angelica Tritto in banda, Linda Di Carlo e Francesca Cont al centro, con Ivana Cazzetta come libero. Dopo un primo set complicato, il Turi ha cambiato marcia nel secondo parziale grazie anche all’inserimento di Roberta Sportelli al centro. Protagoniste dell’incontro sono state Angelica Tritto (21 punti), Alejandra Rodriguez (20 punti) e Monica Marigliano (18 punti), che hanno trascinato la squadra verso un dominio incontrastato nei restanti set.

Prossimo appuntamento: Casamassima a Turi

Sabato, alle ore 18:30, il Palazzetto di via Cisterna ospiterà l’ultima gara del 2024. Le ragazze del Turi affronteranno la Maxima Volley Casamassima, fanalino di coda del girone con una sola vittoria e nove sconfitte. Un’occasione d’oro per chiudere l’anno in bellezza e avvicinarsi ulteriormente al vertice, approfittando dello scontro diretto tra Terlizzi e Asem Bari.

Classifica aggiornata

Terlizzi 29, Capurso 26, Asem Bari 24, Farmacia Mastrolonardo Turi 24, Amatori Bari 19, Cerignola 19, Trani 15, Don Milani Bari 12, Acquaviva 11, Corato 10, Primadonna Bari 7, Molfetta 4, Barletta 4, Casamassima 3.

