Volley B1/F: Zero5 Castellana cade al tie-break in una gara combattuta

La Traina Albaverde di Caltanissetta vince per 3-2 contro Zero5 Castellana Grotte (23-25, 19-25, 27-25, 25-20, 15-13) nella quinta giornata del campionato di Serie B1 femminile di volley, dopo quasi tre ore di gioco intenso e un punteggio complessivo di 109-108.

Le due squadre si sono sostanzialmente equivalse in campo, con lo stesso numero di errori gratuiti (22), ace (4) e muri (4). La Traina, però, ha saputo essere più incisiva nei momenti cruciali, conquistando così una vittoria importante per rilanciarsi in campionato.

Il match si è aperto con un primo set equilibrato, che ha visto le siciliane sempre avanti, ma la Zero5 ha reagito nel finale, vincendo per 23-25. Anche il secondo set è andato a favore delle pugliesi (19-25), che sembravano avviate a una vittoria netta. Tuttavia, la Traina ha cambiato marcia dal terzo parziale, grazie anche alla grinta di Moneta (top scorer con 22 punti) e Garofalo (20 punti), recuperando il set con un 27-25. Nei set successivi, la squadra siciliana ha continuato a dominare, chiudendo il quarto set 25-20 e il tie-break 15-13.

Mister Ciliberti della Zero5 ha commentato: “Analizzeremo la sconfitta per migliorare tattica e tecnica. Complimenti alle avversarie; sul 2-0 abbiamo peccato di superficialità, permettendo alla Traina di rientrare. Nonostante tutto, portiamo a casa un punto importante in chiave salvezza in un campionato competitivo e impegnativo”.

