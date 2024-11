Volley B1/F, Pantaleo Podio Fasano trionfa a Roma

La Pantaleo Podio Volley Fasano ottiene una strepitosa vittoria in trasferta contro le giovanissime del Volleyrò Casal dei Pazzi Roma, segnando un importante traguardo nella prima fase del campionato per la squadra del presidente Renzo Abete. Come previsto alla vigilia, le fasanesi hanno affrontato una sfida temibile contro le romane, dimostratesi ancora una volta un avversario competitivo grazie a un gioco rapido e incisivo in attacco.

La partita si apre favorevolmente per le fasanesi, in netto vantaggio a metà del primo set. Tuttavia, le romane reagiscono, annullando il distacco e chiudendo il set con un 25-22 a loro favore. Nel secondo set, entrambe le formazioni si danno battaglia senza risparmiarsi, ma l’esperienza delle ospiti emerge e permette al Fasano di pareggiare. Anche nel terzo set, le padrone di casa mostrano determinazione, conquistando un punto dopo un altro avvincente testa a testa.

A questo punto, la gara prende una nuova piega. Valentina Martilotti e compagne rispondono con grinta e determinazione, riuscendo infine a ribaltare la partita e a vincere al tie-break decisivo. “È stata una partita altalenante contro un avversario molto prestante – ha commentato coach Paolo Totero – abbiamo alternato momenti di grande livello a errori evitabili. Tuttavia, siamo riusciti a vincere contro una formazione giovane e veloce che presto farà il salto in Serie A. Vincere qui a Roma non sarà facile per nessuno, ma la nostra squadra ha dimostrato di saper soffrire e portare a casa il risultato”.

Tra le protagoniste spiccano Irene Botarelli, con 22 punti, e il capitano Valentina Martilotti, determinante nei momenti chiave con 12 punti. Una vittoria sofferta ma meritata per il Fasano, che conferma di essere una squadra capace di lottare fino all’ultimo.

