Volley B1/F, Star Bisceglie alla ricerca del terzo successo consecutivo

La Star Volley Bisceglie punta al terzo successo consecutivo in Serie B1, affrontando la sfida con Modica domenica alle ore 15 al PalaPanunzio di Molfetta. Sotto la guida di coach Marco Breviglieri, le nerofucsia si preparano ad accogliere il caloroso sostegno del pubblico per questa gara, eccezionalmente di domenica, valida per la quinta giornata del girone D.

Le nerofucsia in crescita

L’ultima vittoria al tie-break contro Santa Teresa di Riva ha evidenziato i progressi della squadra, che continua a lavorare sull’integrazione delle nuove arrivate Sonia Galazzo e Simona Minervini. Nonostante qualche lieve imperfezione, la squadra ha mostrato un gioco solido, lasciando intravedere ulteriori margini di miglioramento. La gara contro Modica sarà quindi un banco di prova per testare i progressi, contando anche sul supporto dei tifosi.

Le avversarie

Modica, con una formazione rinnovata e guidata dal nuovo tecnico Marco Relato, arriva all’incontro con un bottino di 8 punti. La squadra siciliana, che l’anno scorso ha dato filo da torcere a Bisceglie in Coppa Italia e nei playoff, schiera giocatrici di esperienza come la palleggiatrice Brioli e il libero Ferrantello, oltre a nuovi innesti come l’opposta Daniela Poles e la laterale Nicol Giombini.

Ingresso gratuito e copertura mediatica

L’ingresso al PalaPanunzio sarà gratuito per permettere ai tifosi di sostenere il team. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Star Volley Bisceglie a partire dalle ore 14:45, con aggiornamenti live sul sito della FIPAV e sui social del club.

