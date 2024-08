Volley B1/F: Arianna Losciale, una biscegliese per la Star Bisceglie

La Star Volley Bisceglie ha ufficialmente ingaggiato Arianna Losciale, talentuosa palleggiatrice che compirà 29 anni il prossimo 14 dicembre. Riconosciuta come una delle migliori nel suo ruolo in Puglia, Losciale rappresenta un importante acquisto per il club nerofucsia, che punta a un campionato di Serie B1 competitivo.

La scelta di assicurarsi un’atleta di tale calibro è stata fortemente voluta dalla dirigenza, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per il legame profondo con il territorio, elemento che aggiunge valore al progetto di crescita della squadra. Arianna Losciale ha già maturato un’esperienza significativa in Serie B1 con la Flv Cerignola nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021, distinguendosi con il primo posto nella regular season e partecipando alla finale playoff per la promozione in A2.

La carriera di Arianna, iniziata a Bisceglie, è stata caratterizzata da talento e capacità indiscutibili, e ora proseguirà con la maglia nerofucsia per rafforzare ulteriormente la squadra. «Sono molto contenta e onorata per questa opportunità,» ha dichiarato la palleggiatrice. «L’idea di giocare nella mia città e in un contesto così elevato è davvero stimolante. Non vedo l’ora di iniziare e dare il massimo per il bene della squadra. Ringrazio coach Marco Breviglieri per la fiducia riposta in me.»

Il roster della Star Volley Bisceglie, sotto la guida del tecnico Marco Breviglieri, include le riconfermate Valentina Civardi e Martina Quarto, oltre a sette nuovi innesti: Benedetta Cometti, Nicol Del Federico, Ashley Adubea, Jessica Panucci, Viola Torre, Gidere Luna Ba e Arianna Losciale. Il gruppo inizierà la preparazione precampionato il 1° settembre, con l’inizio del campionato fissato per sabato 12 ottobre.

