Volley A3/M, Vincenzo Masi nuovo diggì di Gioia del Colle

In vista dell’imminente inizio della nuova stagione, la Joy Volley Gioia del Colle ha scelto di affidarsi a una sicurezza: Vincenzo Masi. Dopo l’esperienza da direttore sportivo maturata nell’ultimo campionato di Serie B, ricoprirà ora il ruolo di direttore generale gestendo tutti gli aspetti organizzativi e fungendo da collegamento tra società, staff e prima squadra.

La nomina dell’ingegnere gioiese, decisa dal presidente Gianni D’Elia, rappresenta un’ulteriore testimonianza di stima per le competenze e la professionalità dimostrate negli ultimi quattro anni. Con alle spalle esperienze da assistant coach e scoutman con la Real Volley Gioia e la New Mater Castellana Grotte in serie A2, Masi torna in serie A, approdando per la prima volta in serie A3, dove ritroverà l’allenatore Sandro Passaro, con cui ha collaborato nella stagione 2018/2019.

«Per me è motivo di orgoglio continuare a far parte di questa società – ha dichiarato Masi -. Ringrazio il presidente Gianni D’Elia per la fiducia accordatami. Questo nuovo ruolo mi intriga molto e darò il massimo per essere all’altezza delle responsabilità nella gestione dei vari gruppi di lavoro. Sugli obiettivi stagionali c’è poco da nascondersi: la squadra è stata costruita per stazionare ai vertici del girone Blu. Per arrivare in fondo a ogni competizione serviranno fame di vittorie e tanta determinazione in ogni gara. Ho grande fiducia in questi atleti e nel tecnico Sandro Passaro, che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale come allenatore-manager. I presupposti per fare bene ci sono tutti. Dobbiamo crederci sin dal primo giorno di preparazione. Il nostro auspicio è quello di regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi che, finalmente, quest’anno torneranno a respirare la magica atmosfera della Serie A».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author