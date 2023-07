Volley B/M: Turi, Beppe Spinelli nuovo allenatore

L’Asd Revolution Turi ha affidato la guida tecnica a Giuseppe “Beppe’ Spinelli, coach con grande esperienza in tutte le categorie, dalla serie A alla C, avendo allenato in diverse piazze del volley pugliese.

Docente di Educazione Fisica, il tecnico di origini sammicheline inizia la sua carriera come allenatore in seconda a più riprese e per diverse stagioni con Gioia del Colle (A1 e A2) e Taranto (A1 e A2), per poi proseguire come primo in C, B2 e B1 a Gioia del Colle, New Mater Castellana, Bari, Putignano, Noicattaro, Martina Franca.

Nelle ultime stagioni ha ottenuto la doppia promozione con la Pallavolo Bari dalla Serie C all’A3, guidandola sino ai play off per l’A2 della scorsa primavera.

Nel suo palmares ci sono due promozioni in A2 con Bari (‘05-’06) e Gioia del Colle (‘16-’17), la conquista della Coppa Italia di B, una promozione in B1 con la New Mater Castellana (‘15-’16), due in B2 con Noicattaro (‘02-’03) e Gioia del Colle (‘13-’14), due in B con Martina Franca (‘18-’19) e Bari nella già citata stagione ‘21-’22.

Le prime impressioni del neo allenatore biancoazzurro: “Sono molto contento di allenare a Turi, piazza storica della pallavolo pugliese con dirigenti che conosco da tempo e con i quali c’è sempre stata stima reciproca, anche se non si erano mai create le premesse per poter lavorare insieme. Ritroverò con piacere tanti giocatori che ho allenato in passato e incontrerò un pubblico molto appassionato che vive di pallavolo. Mi piacerebbe vedere il Palazzetto sempre pieno in ogni gara casalinga. Garantirò impegno, dedizione e passione per raggiungere risultati importanti”.

Le parole della società turese attraverso il presidente Domenico D’Aprile: “Siamo molto contenti e soddisfatti di questo matrimonio con uno dei tecnici più rinomati del volley pugliese e con un curriculum di tutto rispetto. Una figura carismatica, una persona perbene con cui poter continuare a lavorare nella giusta direzione. Con il mister in queste settimane stiamo progettando la stagione e plasmando il roster per il prossimo campionato, il quinto consecutivo in Serie B”.

