La Dinamo CAB Molfetta riparte esattamente dalle sue fondamenta rappresentate dallo staff tecnico. Non è stato difficile trovare l’intesa con due pilastri dalla società arancio che continueranno a guidare il roster anche per la stagione 2023/2024.

Il riferimento è a Franco Marzocca e Susanna Sciancalepore, rispettivamente nelle vesti di head coach e assistant coach, due figure importanti per la Dinamo perché da sempre considerati due punti di riferimento. Gli obiettivi della società sono stati perfettamente condivisi dallo staff tecnico in linea con quanto dichiarato qualche giorno fa dal General Manager Nico de Robertis e dal Presidente Andrea Bellifemine.

Far meglio dello scorso anno e cercare di posizionarsi tra le prime posizioni: questa la sfida che attende la Dinamo CAB Molfetta per la stagione sportiva appena iniziata. «Speriamo sempre in “una stagione migliore”, ma molteplici sono i fattori da cui dipende! – ha esordito Franco Marzocca nella prima intervista stagionale – Chi ha “competenze” sportive sa bene che alla base di tutto c’è, oltre alla società, un gruppo di buona caratura con ragazze tecnicamente e tatticamente pronte per ben figurare. Mi auguro che anche quest’anno – ha proseguito il coach – si possa creare un gruppo di questo genere, come negli ultimi due campionati. Saluto con affetto chi lascia la nostra squadra, per vari motivi, è che nel corso degli anni precedenti, ci ha permesso di arrivare a dei risultati più che soddisfacenti, dimostrando attaccamento alla maglia e rispetto nei confronti dello staff tecnico».

Soddisfatta di rimanere nella “famiglia” Dinamo anche l’assistant coach Susanna Sciancalepore. «Sono contenta e orgogliosa di lavorare anche per questa stagione con la Dinamo e con il coach Marzocca – ha affermato – spero di cominciare presto, fiduciosa che anche quest’anno le ragazze ci daranno tante gioie».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp