Volley A3/M: Bari, Giuseppe Chiarelli nuovo scoutman

A ricoprire il ruolo di scoutman nello staff tecnico biancorosso sarà Giuseppe Chiarelli, componente del roster che ha regalato alla Pallavolo Bari la storica promozione nel campionato di serie A3 Credem Banca.

Dopo aver lasciato la pallavolo giocata per dedicarsi alla carriera di allenatore, nella prossima stagione l’ex centrale barese si dividerà tra studio degli avversari e analisi delle prestazioni di squadra, con il compito fondamentale di supportare con dati e statistiche il lavoro di mister Falabella e dell’assistant coach Valente durante la settimana e nel corso della gara.

Per Giuseppe si profila all’orizzonte la prima esperienza da scoutman su un palcoscenico prestigioso come la terza categoria nazionale.

“Ringrazio il presidente Laforgia e il mister Falabella per aver deciso di puntare su di me in vista della prossima stagione – le prime dichiarazioni di Giuseppe Chiarelli -. Ho colto al volo questa opportunità, immergendomi subito nel mio nuovo ruolo con frequenti esercitazioni settimanali svolte sotto la guida attenta ed esperta di Brigida Moliterni. Di settimana in settimana sto compiendo progressi importanti ed acquisendo la giusta sicurezza nel lavoro di analisi – continua -. Voglio ripagare con impegno e sacrificio quotidiano la grande fiducia che tutto l’ambiente sta riponendo in me. Il palcoscenico della serie A3 non mi spaventa. Al contrario rappresenta uno stimolo in più per fare bene. Con la mia presenza costante in palestra, il mio entusiasmo e la forte passione che mi lega a questo sport, spero di essere un valore aggiunto per la Pallavolo Bari in questa stagione”.

