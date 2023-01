Volley B/M: NVG Joyvolley, Illuzzi ‘Dobbiamo crederci’

Nella vittoria con Grottaglie è stato MVP dell’incontro. Daniele Illuzzi è il regista della NVG Joyvolley e nella città delle ceramiche la sua prestazione è stata fondamentale. Il 34enne palleggiatore bitontino analizza il cammino dei biancoazzurri fino a oggi in vista del match di domenica (pala Capurso, ore 18) con Polisportiva Matese, per l’ultima giornata di andata del girone H di serie B maschile di pallavolo.

Daniele Illuzzi, vittoria doveva essere e vittoria è stata: il momento difficile è alle spalle?

«E’ una vittoria molto importante per l’obiettivo playoff e che ci aiuterà ad affrontare le prossime gare con maggior consapevolezza dei nostri mezzi e delle nostre capacità. Non credo ci sia stato mai un momento difficile, quanto piuttosto classiche problematiche di una squadra nuova con scarso feeling che fortunatamente migliora di allenamento in allenamento».

Sei stato MVP dell’incontro: in cosa ti senti migliorato in questi mesi e in cosa è cresciuta la squadra secondo te?

«E’ stato un piacere ricevere il titolo di MVP per una partita così importante, ma questo è stato possibile solo grazie al contributo di tutti gli elementi della squadra. Non credo di esser migliorato in qualcosa in particolare, ma sicuramente, a livello di squadra, sta crescendo il nostro sideout per ogni singola rotazione, e in ogni situazione cerco di sfruttare al meglio le caratteristiche dei miei schiacchiatori».

Cosa c’è da migliorare ancora?

«Possiamo fare molto meglio nel nostro sistema di muro-difesa, al momento credo sia il nostro punto debole seppur sia in chiaro miglioramento».

Domenica ultima partita del girone di andata, poi ci sarà la pausa di due settimane prima del girone di ritorno: a cosa servirà questo periodo di stop?

«Per raggiungere la zona playoff ogni partita sarà fondamentale e domenica ci aspetta un’altra battaglia. Solo dopo penseremo alle due settimane di pausa, ma immagino che ne approfitteremo per recuperare fisicamente e migliorarci tecnicamente per affrontare nel migliore dei modi il girone di ritorno».

Che partita sarà domenica?

«Affrontiamo l’ultima in classifica, ma mai sottovalutare gli avversari, non ci sarebbe errore più grande. È una squadra che difende tanto, quindi dovremo avere pazienza ed essere sempre concentrati per portare a casa la vittoria».

Leverano viaggia a vele spiegate, ma la distanza con Grottaglie si è ridotta e Galatone è a due punti: Gioia può e deve credere ancora ai playoff?

«Per quanto visto fino ad oggi Leverano è superiore a tutte quante e merita la prima posizione, ma per il secondo posto la classifica è molto corta e tutto è ancora possibile. Noi dobbiamo crederci e abbiamo tutte le carte in regola per poter raggiungere questo obiettivo».

