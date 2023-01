Futsal A/F: Real Statte, il tour de force continua

Non c’è sosta per l’Italcave Real Statte che affronta al PalaRigopiano domani, mercoledì 11 gennaio, alle 20 il Pescara. La gara è il recupero di campionato della giornata numero 11, non disputata per concomitanti impegni. Rossoblù a caccia della crescita in vista del girone di ritorno e, soprattutto, di quelle che saranno le gare decisive per la stagione. L’analisi del tecnico Tony Marzella riparte dagli aspetti emersi nel match contro il Falconara. “Sapevamo che l’impegno di sabato scorso era veramente è difficile, ma nonostante tutto siamo scesi in campo per fare la nostra gara. Peccato aver preso goal al primo tempo per uno svarione difensivo. Nel secondo tempo abbiamo difeso bene, peccato non aver concretizzato le finalizzazioni. La squadra si è comportata bene, ha esordito anche una ragazza dell’under 19 e questo fa ben sperare il proseguo del campionato. Ora ci prepariamo per il recupero a Pescara e poi lo contro diretto con il Molfetta. Soprattutto sotto il punto di vista difensivo abbiamo fatto grossi progressi rispetto all’ultima gara con Falconara giocata in Supercoppa, dobbiamo continuare così e dobbiamo cercare comunque di migliorare la fase realizzativa” Ricordiamo che la gara col Molfetta, prima di ritorno, si giocherà domenica alle 18.00 al Palacurtivecchi di Montemesola

Condividi su...

Linkedin email