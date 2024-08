Volley A3/M, Gioia del Colle: completato lo staff tecnico

La Joy Volley Gioia del Colle ufficializza le conferme dei preparatori Massimiliano D’Elia e Fabio Di Vita, la società biancorossa ha concentrato le sue attenzioni sull’allestimento del nuovo staff medico. Confermato il rinnovo del rapporto di collaborazione con l’osteopata Francesco Boggia, la società ha siglato l’accordo con il fisioterapista Pascal Laricchiuta.

Attualmente impegnato nello staff della nazionale juniores di pallavolo maschile per uno stage di selezione giovanile a Camigliatello Silano, Boggia si lega così ai colori biancorossi per la quinta stagione consecutiva. Il percorso di Boggia in ambito pallavolistico è iniziato nel 2007, subito dopo il conseguimento del diploma in Osteopatia al polo formativo ATSAI di Bari, ed è stato segnato da importanti esperienze a Castellana Grotte, Vibo e Molfetta nei campionati di B, A2 e SuperLega maschile e in quelli di B2 e B1 femminile.

«Sono contento di condividere questa prima esperienza in serie A3 con professionisti seri e competenti come Max D’Elia, Fabio Di Vita e Pascal Laricchiuta – dichiara l’osteopata biancorosso -. Siamo in perfetta sintonia su tanti aspetti riguardanti il lavoro da svolgere nelle settimane che porteranno all’esordio in campionato. Impiegheremo ogni nostra energia per prevenire qualsiasi tipologia di infortunio e garantire ad ogni singolo atleta di esprimersi sempre in condizioni fisiche ottimali».

Anche lui con la Nazionale juniores per un collegiale a Camigliatello Silano, dove la rappresentativa U17 si sta preparando ai campionati del Mondo in Bulgaria, Laricchiuta fa il suo ingresso nel mondo Joy Volley dopo due stagioni trascorse a Castellana Grotte. Laureatosi in Fisioterapia nel 2021 e specializzatosi in “Terapia manuale, fisioterapia muscolo-scheletrica e reumatologica ed esercizio terapeutico” con un master conseguito nel 2023, per il professionista di Putignano la chiamata del presidente Gianni D’Elia rappresenta un’importante gratificazione.

«Sono pronto per questa avventura in serie A3, che affronterò con impegno, serietà e la passione che da sempre mi lega a questo bellissimo sport – dichiara Laricchiuta -. Entro a far parte di un gruppo di professionisti di alto livello che lavorerà avendo come unico obiettivo il bene di tutti gli atleti. Attraverso un dialogo diretto con loro, raccoglieremo subito dati anamnestici fondamentali per stabilire protocolli di recupero funzionale e di rieducazione. Con le nostre competenze e la nostra professionalità assicureremo il massimo supporto ai tecnici e alla squadra in una stagione lunga e impegnativa che, alla fine, spero possa riservarci tante soddisfazioni».

