Futsal, Castellana: ufficiale il ripescaggio in Serie A2

Dopo tanta attesa è finalmente giunta l’ufficialità: il Castellana C5 è in Serie A2. I vertici federali della Divisione Calcio a 5 hanno reso noto i nomi delle squadre ripescate nelle diverse categorie nazionali confermando i rumors delle ultime ore in merito all’ammissione dei biancoblu in terza divisione.

A circa due mesi dalla sfortunatissima semifinale playoff contro il Soverato Futsal (in foto una fase del match), dunque, la compagine castellanese è riuscita a coronare il sogno di raggiungere la serie superiore con immensa gioia da parte della società: “E’ un giorno storico per il Castellana C5 – spiega il direttore sportivo Vito Cisternino –. Agguantare la Serie A2 era il nostro obiettivo, un obiettivo che ci è sfuggito di un soffio solo poche settimane fa, ma che grazie alla programmazione, alla perseveranza e al lavoro di tutti siamo riusciti ad ottenere con il ripescaggio. Sicuramente adesso si volta pagina e dovremo essere bravi ad adattarci subito alla nuova perché le differenze con la Serie B sono notevoli e non dobbiamo farci trovare impreparati. Il mercato? In queste settimane abbiamo cercato di muoverci con la consapevolezza che la domanda di ripescaggio avesse buone possibilità di essere accettata. Gli arrivi di Paolo Rotondo e Banegas alzano il tasso qualitativo della rosa, oltre a consegnare a mister Rotondo due elementi che conoscono bene la categoria e potranno essere molto utili anche in termini di esperienza, insieme a Marco Ritorno. La volontà della società, tuttavia, è anche quella di puntare sui giovani ed in questo senso sono da inquadrare gli innesti di Console, Baldo e Benedetti, e i rinnovi dei vari Vitto, Laselva, Chiantera e Pedone. Nei prossimi giorni valuteremo la possibilità di puntellare ulteriormente la rosa in vista dell’inizio dell’inizio del precampionato”.

Grande soddisfazione anche nelle parole di mister Andrea Rotondo: “Un traguardo importante per tutti noi – dichiara il tecnico di Conversano – abbiamo lottato con le unghie e con i denti, con orgoglio e determinazione per raggiungere questo obiettivo, e questo ripescaggio ci ripaga di tutto il lavoro svolto fino alla fine di maggio. Per tale ragione mi preme ringraziare giocatori, staff tecnico e dirigenziale che, nella passata stagione, hanno fatto parte della nostra grande famiglia permettendo di arrivare sin qui. Di fatto lasciamo una categoria che conoscevamo quasi a memoria e approdiamo in una serie che per tutti noi rappresenta un’incognita. Questo significa che dovremo lavorare, sudare e faticare ancora di più per provare a destreggiarci nel migliore dei modi in un campionato difficile e complicato come la Serie A2. Obiettivi? Sicuramente l’obiettivo primario è il mantenimento della categoria e, a tal proposito, sarà fondamentale approcciarsi bene con il nuovo torneo e con questa nuova realtà. Nei prossimi giorni la Divisione Calcio a 5 renderà noto anche i gironi e potremo avere un quadro più chiaro di quelle che saranno le nostre avversarie. Al di là di questo, però, noi dovremo vivere sempre alla giornata, preparando ogni gara come se fosse una finale”.

