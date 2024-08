Parigi 2024, Antonella Palmisano: la lezione di una sconfitta

Antonella Palmisano ha condiviso un intenso messaggio sui social, riflettendo sulla sua recente Olimpiade di Parigi e le lezioni apprese.

“Ho sempre detto e pensato che o si vince o s’impara – scrive l’atleta di Mottola (Taranto) -. In questa gara ho trovato tanti errori che ho commesso e che sicuramente non vorrò più commettere in futuro”.

Tra questi, un errore particolare che Palmisano ha deciso di condividere è il dubbio verso se stessa: “Vorrei promettere a me stessa di non dubitare più dell’atleta che sono, che sono stata e che sarò!”

Subito dopo la gara, Palmisano ha perso fiducia in sé stessa, accusandosi di essersi sopravvalutata e di non essere stata pronta per una gara difficile. Tuttavia, ha poi scoperto di essere ammalata, con sintomi che sono apparsi il giorno seguente: febbre, raffreddore e altre conseguenze. “Non siamo robot. Provo a perdonarmi di essere stata tanto dura con me stessa”.

Attualmente, uno staff medico federale sta supportando Palmisano affinché possa competere nella staffetta, e lei non vuole che finisca così. Conclude ringraziando tutti per il sostegno ricevuto: “Ho bisogno di tempo, lo devo a me stessa”.

Antonella Palmisano promette di tornare più forte, imparando dalle sue esperienze e continuando a credere in sé stessa.

