Vela, CV Bari: fratelli Veronelli, ritorno trionfale dalla Spagna

Seneca e Alessandro Veronelli, i due fratelli velisti in forza alla squadra del CV Bari da poco più di un anno, sono appena tornati dalla Spagna. A Vilagarcia de Arousa, in Galizia, hanno partecipato al Mondiale 49er, ottenendo il 34° posto su 61 equipaggi. Questo risultato testimonia il grande impegno dei giovani velisti originari di Como nella loro passione per la vela e nel perseguimento del loro sogno.

Con una madre canadese e un padre di Como, i due fratelli hanno iniziato a praticare la vela sin da bambini, approdando al 49er alla fine del 2021. Le loro giornate sono sempre state intense, cercando di bilanciare scuola, studio e attività sportiva. Negli ultimi due anni, la loro routine è diventata ancora più impegnativa con uscite, raduni federali e allenamenti con altri equipaggi italiani. Tuttavia, il loro sogno rimane saldo. A Bari, fanno parte della squadra di Simone Ferrarese e di molti altri storici campioni della vela, pronti a offrire consigli per migliorare le loro prestazioni. La loro determinazione fa il resto.

La regata in Spagna è stata soddisfacente non solo per la classifica, ma soprattutto per le performance dei fratelli Veronelli, tesserati CV Bari. “In questo mondiale siamo andati discretamente in classifica, ma soprattutto abbiamo avuto il coraggio di buttarci nelle partenze”, ha dichiarato Seneca appena rientrato a Bari. Rispetto alle regate precedenti, quella in Spagna ha permesso all’equipaggio barese di tener meglio testa agli avversari, sbagliando meno e migliorando la confidenza con la barca. È stata un’opportunità di apprendimento importante per i fratelli Veronelli.

“Siamo riusciti a mantenerci nella parte alta della flotta, il che ci ha consentito di guardare la regata dal davanti e imparare tantissimo dai nostri avversari. È stata un’esperienza importantissima. Ringraziamo il CV Bari senza il cui supporto non saremmo mai arrivati in Spagna”, ha aggiunto Seneca. Ora, i due fratelli sperano di migliorare ulteriormente, allenandosi per portare i colori biancorossi a Cagliari al Campionato Italiano Classi Olimpiche. Il loro programma di allenamento è intenso: 16 giorni in acqua e i restanti giorni a terra. Un ringraziamento speciale va a tutto il CV Bari, in particolare al direttore nautico Gigi Bergamasco, per il supporto e l’impegno nel loro percorso.

Da settembre, le cose diventeranno ancora più serie. Alessandro vivrà a Bari a tempo pieno frequentando il liceo, mentre Seneca farà su e giù da Milano dove studia al Politecnico. Questo permetterà loro di allenarsi cinque giorni su sette, perfezionandosi senza distrazioni. L’obiettivo è ambizioso: Los Angeles 2028 è già all’orizzonte dopo Parigi.

