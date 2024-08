Futsal B/M: Bernalda, Benedetto: “Fin quando reggerà il fisico ci sarò’

Zero voglia di appendere le scarpe al chiodo e ancora tanta voglia di rimettersi in gioco con la passione di un ventenne: Luciano Benedetto, professione bomber ancora per un’altra stagione sposerà la causa del Bernalda Futsal e rappresenterà la “chioccia” per i giovani rossoblu.

“Ogni anno dico che è l’ultimo e per me è una sorta di scaramanzia – afferma Benedetto – ci proviamo anche quest’anno nella speranza che il fisico regga riuscendo a tenere il passo di questi ragazzini, ce la metterò tutta”.

L’esperto pivot spiega anche le dinamiche della riconferma: “Il presidente Plati aveva dato per scontato che io avrei continuato con il Bernalda…Come faccio a staccarmi da questo mondo. Fino a quanto il mio fisico reggerà ci sarò per altri due, tre, quattro, cinque, sei anni!!! Sarò con il mio Pres. che prima di tutto è un amico e poi presidente”.

Luciano parla anche della riconferma di buona parte del gruppo della scorsa stagione: “La nostra forza sarà la riconferma del blocco della passata stagione, il presidente sta parlando con tutti i calciatori della passata stagione per riconfermarli, tranne qualcuno che per ragioni di studio dovrà abbandonare. E’ importante che sia rimasto il mister, grazie a lui siamo cresciuti tantissimo. Penso che saremo quasi tutti riconfermati a parte qualche elemento che ha richieste in categorie superiori e qualcuno, come già detto, che andrà via per ragioni di studio. Le basi ci sono ed avremo il valore aggiunto della nostra bandiera e capitano Mario Gallitelli che in questa categoria fa la differenza”.

Il pensiero finale di Benedetto è dedicato agli obiettivi stagionali: “Quest’anno rispetto alla passata stagione, nella quale avevamo avuto dei problemi ad inizio campionato, partiamo con una squadra al completo che punterà sulla comprovata solidità di un gruppo consolidato. Non ci prefissiamo degli obiettivi ovviamente il primo è la salvezza poi “step by step” come dice il mister ovviamente “l’appetito viene mangiando”. Il mio obiettivo personale? Dare una mano ai ragazzi, al gruppo e alla Società”.

