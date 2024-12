Volley A3/M: Gioia del Colle cade a Modica, sconfitta al tie-break

La Joy Volley Gioia del Colle chiude il girone di andata con una sconfitta al tie-break sul campo dell’Avimecc Modica (19-25, 28-26, 20-25, 25-11, 19-17). Una gara combattuta, giocata punto a punto, in cui i biancorossi sono stati per due volte in vantaggio nel conto dei set ma non sono riusciti a concretizzare le opportunità, cedendo infine ai vantaggi.

Dopo un primo set dominato dalla squadra di coach Sandro Passaro grazie ai colpi di Mariano, Milan e Vaškelis, Modica ha risposto con un secondo parziale molto equilibrato, chiuso ai vantaggi (28-26) da uno scatenato Williams Padura Diaz, vero protagonista del match con 36 punti personali. Il terzo set ha visto la Joy Volley riprendere il controllo del gioco, ma nel quarto parziale i biancorossi sono crollati sotto i colpi al servizio del solito Padura Diaz (5 ace consecutivi), che ha guidato i padroni di casa al 25-11.

Nel decisivo tie-break, la gara è rimasta incerta fino alla fine: dopo continui capovolgimenti di fronte, a decidere il match sono stati un attacco piazzato di Capelli e un’invasione fischiata a Cester, che hanno permesso a Modica di chiudere 19-17 e portare a casa due punti preziosi.

Nonostante il quarto ko stagionale, la Joy Volley mantiene il quarto posto in classifica al termine del girone di andata. Ora l’attenzione si sposta sulla Del Monte® Coppa Italia Serie A3, dove capitan Mariano e compagni affronteranno la capolista Romeo Sorrento nei quarti di finale, in una sfida che si preannuncia ostica ma stimolante.

Analisi del Match

La Joy Volley ha mostrato sprazzi di grande pallavolo, con una partenza brillante nel primo set, chiuso sul 19-25 grazie a un’ottima gestione del gioco da parte del palleggiatore Longo e ai muri vincenti di Cester e Persoglia. Tuttavia, la squadra ha faticato a mantenere la stessa intensità nei momenti cruciali, soprattutto nella quarta frazione, dove il turno in battuta devastante di Padura Diaz ha segnato il destino della partita.

Anche nel tie-break, nonostante la reazione guidata da Mariano e Milan, la Joy Volley non è riuscita a capitalizzare sulle occasioni create, pagando a caro prezzo alcune imprecisioni nei momenti decisivi.

AVIMECC MODICA-JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE 3-2

(19-25, 28-26, 20-25, 25-11, 19-17)

Avimecc Modica: Putini 1, Padura Diaz 36, Barretta 15, Capelli 13, Buzzi 15, Matani 10, Nastasi (L1).

Joy Volley Gioia del Colle: Longo, Vaškelis 20, Mariano 16, Milan 11, Cester 22, Persoglia 9, Pierri (L1).

Durata set: 26’, 42’, 28’, 27’, 27’.

Arbitri: Giorgia Adamo e Antonio Gaetano.

Le statistiche evidenziano i punti di forza delle due squadre: 11 ace per Modica contro i 2 della Joy Volley e 16 muri vincenti per i padroni di casa. Gioia del Colle ha mostrato un attacco più efficace (45% contro il 44% di Modica), ma ha pagato gli errori nei momenti chiave.

Prospettive

La squadra di coach Passaro dovrà lavorare per ritrovare continuità e concretezza, soprattutto in vista della delicata sfida di Coppa Italia contro Romeo Sorrento. Con il quarto posto in regular season, la Joy Volley resta tra le protagoniste del campionato, ma servirà maggiore lucidità per affrontare le sfide decisive della seconda parte della stagione.

