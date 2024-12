Volley A3/M, Gioia del Colle a Modica per giocarsi il terzo posto

La Joy Volley si prepara a scendere in campo a Modica per affrontare l’Avimecc nell’ultima giornata del girone di andata, domenica 22 dicembre. La squadra biancorossa, rinvigorita dai recenti successi contro Reggio Calabria e Napoli e dall’accesso ai quarti di finale della Del Monte® Coppa Italia Serie A3, punta a chiudere al meglio questa fase della stagione. In palio c’è il terzo posto, attualmente occupato dalla Domotek Reggio Calabria, distante solo due punti.

Al PalaRizza, capitan Mariano e compagni sfideranno un’Avimecc in grande crescita. Dopo un avvio difficile, la squadra siciliana ha conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque gare, battendo Lagonegro, Campobasso, Sabaudia e Castellana Grotte, e cedendo solo alla capolista Sorrento. Decisivo per i padroni di casa l’apporto dell’opposto cubano Williams Padura Diaz, autore di 24 punti nell’ultimo incontro.

Tra i biancorossi, il tecnico Enzo Di Stefano potrà contare su elementi di esperienza come Pedro Luiz Putini in regia e Riccardo Capelli in banda. Resta in dubbio la presenza dello schiacciatore Stefano Chillemi e del centrale Andrea Raso, sostituiti a Sorrento da Francesco Barretta e Massimiliano Matani.

Sebastiano Milan, schiacciatore della Joy Volley, si mostra fiducioso: “Questo girone di andata ci ha fatto crescere come squadra. Andiamo a Modica con l’obiettivo di esprimere il nostro gioco e chiudere con una vittoria. Non sarà facile, ma siamo pronti per la sfida”.

L’incontro, diretto dagli arbitri Giorgia Adamo e Antonio Gaetano, inizierà alle 17:00 e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

