Volley C/F, Dinamo Molfetta affronta l’Orsacuti con fiducia ritrovata

La Dinamo CAB Molfetta, rinvigorita dalla vittoria dell’ultimo turno, si prepara ad affrontare una sfida impegnativa per chiudere il 2024. Domenica 22 dicembre, alle ore 19, la squadra guidata da Fabio D’Agostino sarà di scena al Pala Padovano di Capurso contro l’Orsacuti Volley, seconda forza del campionato. Una gara ad alta difficoltà, ma che le ragazze in maglia arancio affronteranno con rinnovata determinazione, frutto di una settimana intensa di lavoro in palestra.

Il nuovo coach D’Agostino sta apportando importanti modifiche tattiche per rendere la squadra più competitiva. “Ho trovato un gruppo unito e compatto, con tanta voglia di reagire. Contro l’Orsacuti sarà dura, ma abbiamo le carte in regola per giocarcela”, ha dichiarato il tecnico alla vigilia.

La Dinamo, reduce da un periodo complicato, vuole dimostrare di poter competere anche con le squadre di vertice. Dopo la trasferta di Capurso, il calendario riserva un’altra sfida impegnativa contro l’Acquaviva, prevista dopo la pausa natalizia.

Intanto, la Prima Divisione Maschile della Dinamo chiuderà l’anno in casa: domenica 22 dicembre alle ore 11, alla Palestrina del Pala Poli, affronterà Scuola Pallavolo Terlizzi, con l’obiettivo di salutare il 2024 con una vittoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author