Volley C/M, Frascolla Taranto risorge: vittoria convincente con Ruffano

Dopo la pesante sconfitta subita a Fasano, la Frascolla Taranto torna a brillare in casa superando il Volley Ruffano con un netto 3-1. I tarantini, guidati dal duo Salvatore-Pirola, conquistano l’intera posta in palio e salgono a quota sei punti in classifica.

La gara inizia con un primo set combattuto punto a punto e vinto dai padroni di casa per 25-21. Nel secondo parziale, però, la Frascolla parte male, subendo un parziale di 1-7 e cedendo il set agli avversari (19-25). Dal terzo in poi, la squadra ritrova fiducia e domina con facilità, chiudendo i successivi set con i parziali di 25-12 e 25-14.

“Ci aspettavamo questa vittoria in una gara alla nostra portata. Abbiamo iniziato il primo set un po’ contratti e punto a punto, mentre nel secondo siamo partiti malissimo, senza riuscire a recuperare. Nel terzo e quarto set, invece, abbiamo giocato con più tranquillità. Sono soddisfatto, anche perché ho dato spazio a tutti, compresi quelli al debutto in Serie C – dichiara coach Domenico Salvatore che aggiunge -: di positivo c’è stata la determinazione nel voler vincere, anche se soffriamo ancora i passaggi a vuoto. Il Volley Ruffano? Una squadra giovanissima, con un buon opposto, ma non al nostro livello”.

FRASCOLLA TARANTO-VOLLEY RUFFANO 3-1 (25-21, 19-25, 25-12, 25-14)

Frascolla Taranto: Simeone, Brisci, Tarallo, Disabato, Vacca, Susco, Giannoccaro, Gasbarro (K), D’Amicis, Catapano, Scorrano, Maggio, Patti. All. Salvatore-Pirola.

Volley Ruffano: Pedone, Falco, Fersini, Manfreda, Cicerello (K), De Donno, Passaseo, De Donno P., Lippo, Bisanti, Rizzo, Marzo, Zezza. All. Maiorano.

