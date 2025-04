La Polizia di Stato celebra il 173° anniversario

ROMA – Solenne cerimonia questa mattina a Piazza del Popolo per celebrare il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali – tra cui il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa – ha visto anche il conferimento della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia da parte del Presidente della Repubblica.

La giornata si è aperta alle 9.00 presso la Scuola Superiore di Polizia, dove il Ministro Piantedosi ha deposto una corona al Sacrario dei Caduti. Alle 11.00, in Piazza del Popolo, la cerimonia ufficiale, durante la quale sono state consegnate numerose onorificenze a poliziotti distintisi per coraggio e meriti civili.

Riconoscimenti a uomini e donne in divisa

Tra i premiati figurano il vice sovrintendente Maurizio Tuscano, insignito della medaglia d’oro al merito civile alla memoria, e l’ispettore Christian Di Martino con l’agente scelto Gennaro Montanino, decorati per il loro valore civile. Conferite anche promozioni straordinarie per meriti eccezionali.

Villaggio della Legalità e mostra sulla Scientifica

L’anniversario sarà anche occasione per il pubblico di conoscere da vicino il lavoro della Polizia attraverso il Villaggio della Legalità, attivo fino al 13 aprile in Piazza del Popolo, con stand, dimostrazioni, visite mediche gratuite e incontri su temi come cybersecurity, droghe sintetiche e violenza online.

Il pubblico potrà ammirare le esibizioni della Banda musicale, della Fanfara a cavallo, delle unità cinofile e degli artificieri, oltre alle dimostrazioni sportive delle Fiamme Oro.

La Galleria Alberto Sordi ospiterà inoltre fino al 27 aprile la mostra “La verità nelle tracce”, dedicata ai 120 anni della Polizia Scientifica.

