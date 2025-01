Volley A3/M, crisi Castellana: a Campobasso ottava sconfitta consecutiva

Non si sblocca la Bcc Tecbus Castellana Grotte, che cade nettamente sul campo della EnergyTime Campobasso. Nell’anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca, Girone Blu, la formazione molisana si impone con un netto 3-0 (25-23, 25-17, 26-24), complicando ulteriormente la corsa dei pugliesi per evitare i playout. Entrambe le squadre restano a distanza dal Lecce quart’ultimo, ma Campobasso accorcia in classifica portandosi a 8 punti, contro i 10 di Castellana.

Ottavo ko consecutivo per la squadra di Giuseppe Barbone, ancora a secco di vittorie esterne. Protagonisti del match Gatto, top scorer di Campobasso con 14 punti, e Orazi, decisivo con 10 punti e 3 muri. Tra i gialloblù, Casaro si conferma miglior realizzatore con 15 punti, ma i 12 errori gratuiti in attacco e le 12 battute sbagliate pesano sul risultato.

Campobasso schiera Giani in regia, Morelli opposto, Margutti e Gatto in banda, Orazi e Fabi centrali, Calitri libero. Castellana risponde con Cappadona al palleggio, Casaro opposto, Carta e Meschiari schiacciatori, Marra e Ciccolella al centro, Guadagnini e Guglielmi alternati come liberi.

La cronaca

Il primo set è combattuto: Castellana riesce a portarsi in vantaggio sul 16-17 con una pipe di Carta, ma due errori gratuiti nel finale consegnano il parziale a Campobasso (25-23).

Nel secondo set, la squadra molisana domina grazie a un ottimo Orazi, autore di muri decisivi, e a una solida prestazione in attacco di Margutti e Gatto. Il set si chiude sul 25-17.

Nel terzo parziale, Castellana tenta la rimonta: sul 15-17, grazie a un muro di Ciccolella, sembra poter riaprire il match, ma Campobasso resta compatto. Sul finale, un muro di Giani e la parallela vincente di Gatto fissano il punteggio sul 26-24.

Campobasso-Castellana Grotte 3-0 25-23 (31’), 25-17 (26’), 26-24 (36’)

EnergyTime Campobasso: Giani 4, Margutti 7, Orazi 10, Morelli 9, Gatto 14, Fabi 4, Calitri (L). Battute vincenti/errate: 3/7. Muri: 11. Attacco: 40.

Bcc Tecbus Castellana: Cappadona 1, Meschiari 13, Casaro 15, Carta 13, Ciccolella 3, Marra 6, Guadagnini (L). Battute vincenti/errate: 2/12. Muri: 6. Attacco: 35.

