Volley A3/M, una Rinascita Lagonegro impeccabile travolge Sabaudia

La Rinascita Volley Lagonegro riparte con forza dopo lo stop casalingo della scorsa settimana, imponendosi con un perentorio 3-0 (23-25, 21-25, 17-25) contro la Vidya Viridex Sabaudia nella terza giornata di ritorno della Serie A3 Credem Banca. Sul difficile campo del PalaVitaletti, i biancorossi di coach Waldo Kantor hanno messo in mostra qualità, cinismo e una grande fame di vittoria, conquistando il quarto successo stagionale in trasferta e il settimo complessivo in campionato.

Una prestazione impeccabile

Kantor schiera il sestetto titolare con Sperotto in regia, Cantagalli opposto, Panciocco e Armenante schiacciatori, Pegoraro e Tognoni centrali, Fortunato libero. Dall’altra parte, coach Mosca risponde con Onwuelo in diagonale con Nicola Mazzon, Stamegna e Riccardo Mazzon in banda, De Vito e Tomassini al centro, Rondoni libero.

Nel primo set, Lagonegro parte subito forte grazie a Cantagalli e Panciocco, arrivando al primo break (6-9). Nonostante il tentativo di rimonta di Sabaudia, Cantagalli si dimostra decisivo con attacchi potenti e due ace consecutivi, chiudendo il parziale sul 23-25.

Il secondo set vede la Rinascita giocare una pallavolo quasi perfetta. Con un Fortunato eccellente in ricezione e la spinta di Tognoni e Cantagalli, i lucani mantengono il controllo. Sabaudia prova a rientrare, ma la solidità di Armenante e Panciocco mette al sicuro il set sul 21-25.

Nel terzo parziale, Lagonegro domina dall’inizio alla fine. Focosi, entrato in campo, contribuisce con muri e attacchi vincenti, mentre Cantagalli e Tognoni completano l’opera. Kantor regala spazio anche alle seconde linee, con il sigillo finale di Cantagalli che chiude la partita sul 17-25.

Statistiche e prossimi impegni

Lagonegro chiude con 62 punti totali, 10 muri vincenti e 4 ace. Top scorer della gara è Cantagalli con 22 punti, seguito da Panciocco con 14. Per Sabaudia, Onwuelo (17) e Stamegna (10) sono gli unici in doppia cifra.

Grazie a questa vittoria, la Rinascita rafforza la propria fiducia in vista della sfida contro la JV Gioia del Colle, in programma domenica 12 gennaio a Villa d’Agri.

SABAUDIA-RINASCITA LAGONEGRO 0-3 (23-25, 21-25, 17-25)

VIDYA VIRIDEX SABAUDIA: Stamegna (10), Tomassini, Abagnale (L), Menichini, Pizzichini (3), Onwuelo (17), Mazzon N. (2), Rondoni (L1), Serangeli, De Vito (8), Mazzon R. (5), Catinelli Guglielminetti. All.: Aniello Mosca.

RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO: Fortunato (L1), Vindice (L2), Panciocco (14), Pegoraro (3), Cantagalli (22), Franza, Tognoni (8), Fioretti, Armenante (7), Sperotto (3), Bonacchi, Focosi (5), Parrini. All.: Waldo Kantor.

Durata set: 32’, 36’, 27’

Arbitri: Riccardo Faia, Luigi Pasciari

Note | Sabaudia: aces 3, errori al servizio 8, muri vincenti 7, ricezione pos 58% – prf 30%, attacco 39%

Lagonegro: aces 4, errori al servizio 6, muri vincenti 10, ricezione pos 44% – prf 27%, attacco 52%.

