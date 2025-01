Volley B1/M, Star Bisceglie: test con la Pallavolo Cerignola

Domenica 5 gennaio, alle 18.00, il PalaPanunzio di Molfetta aprirà le sue porte per un allenamento congiunto tra la Star Volley Bisceglie e la Pallavolo Cerignola, formazione di Serie B2 dalle grandi ambizioni. Un’occasione speciale per ritrovarsi e seguire un test importante per il gruppo nerofucsia, guidato da coach Breviglieri, in vista della ripresa del campionato di Serie B1. La Star Volley tornerà in campo sabato 11 gennaio, affrontando Caltanissetta in casa, sempre a Molfetta.

