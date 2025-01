Volley A3/M, Gioia del Colle-Ortona: sfida di vertice al PalaCapurso

Domenica 5 gennaio il PalaCapurso di Gioia del Colle ospiterà la super sfida tra Joy Volley e Sieco Service Ortona, match che inaugurerà il 2025 per i biancorossi. Reduci dai successi nei derby contro Aurispa Lecce e BCC Castellana Grotte, la squadra di coach Sandro Passaro punta a mantenere il trend positivo per avvicinarsi ulteriormente al secondo posto, attualmente occupato da Domotek Reggio Calabria con due punti di vantaggio.

L’avversaria, guidata da Francesco Denora Caporusso, è tra le protagoniste del girone Blu: 24 punti in classifica (come la Joy Volley, ma con una gara in meno), qualificazione ai quarti di Coppa Italia e vittoria contro la capolista Romeo Sorrento nell’ultimo turno. Tra i giocatori più temibili, spiccano Leonel Marshall (193 punti in undici gare) e Vittorio Broccatelli, miglior libero per ricezioni perfette. Occhio anche alla diagonale Pinelli-Rossato e ai centrali Pasquali e Arienti.

In casa Joy Volley, il capitano Romolo Mariano invita alla concentrazione: “Stiamo crescendo e affrontiamo con fiducia questa sfida importante. Ortona è una squadra forte, ma ce la giocheremo a viso aperto. Saranno i dettagli a fare la differenza”.

Prima della gara, la Joy Volley, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, organizzerà la raccolta di giocattoli da donare ai bambini per l’Epifania. Il match, che inizierà alle 18:00, sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A. Durante l’evento, le allieve della scuola di danza “Les Arts oltre danza” eseguiranno coreografie tra i set.

Gli arbitri designati sono Rosario Vecchione e Fabio Sumeraro.

