Volley A3/M, Castellana Grotte: con Campobasso sfida salvezza

Sabato 4 gennaio 2025, la Bcc Tecbus Castellana Grotte inaugurerà il nuovo anno con un delicato anticipo della 14ª giornata del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca Girone Blu. Alle ore 18, la squadra guidata da Giuseppe Barbone affronterà in trasferta la EnergyTime Campobasso, in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

La situazione di classifica è critica per entrambe le squadre: i molisani chiudono il girone con 5 punti, seguiti dai pugliesi a quota 10. Se la stagione regolare finisse oggi, entrambe sarebbero condannate ai playout. La sfida, dunque, diventa cruciale per conquistare punti preziosi e cercare di risalire la graduatoria.

Un 2025 per riscattarsi

La Bcc Tecbus arriva da un periodo difficile, con sette sconfitte consecutive e una vittoria che manca dallo scorso 10 novembre (3-0 contro Sabaudia). Finora, la squadra non ha mai vinto in trasferta, raccogliendo solo tre punti nei tie-break persi contro Gioia del Colle, Modica e Lecce. La trasferta di Campobasso sarà la prima di cinque gare esterne ancora in calendario, tra cui quelle contro Napoli, Reggio Calabria e Lagonegro.

Non va meglio per i padroni di casa, che nelle ultime otto partite hanno raccolto una sola vittoria, seppur significativa, contro Sabaudia a metà dicembre.

Le novità in campo

La gara di sabato vedrà un Campobasso rinnovato rispetto all’andata, con il cambio in panchina (Bua al posto di Maniscalco) e l’arrivo dell’opposto Michele Morelli, già protagonista del campionato. Proprio Morelli, insieme a Zanettin, sarà uno degli ex della sfida.

Il precedente stagionale tra le due squadre sorride alla Bcc Tecbus, che al Pala Grotte si impose per 3-1. Ora, però, il contesto è diverso, e i pugliesi dovranno superare le difficoltà per avvicinarsi a Napoli, Lecce e Modica, rispettivamente nona, ottava e settima in classifica.

Direzione e diretta

A dirigere l’incontro saranno Virginia Tundo di Bologna e Fabrizio Giulietti di Perugia. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author