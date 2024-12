Volley A3/M, Castellana perde il derby di Puglia: sesto ko di fila

Dopo oltre due ore di gioco, l’Aurispa Links per la Vita Lecce conquista il terzo derby di Puglia della stagione, superando la Bcc Tecbus Castellana Grotte per 3-2 (19-25, 25-19, 17-25, 25-19, 15-8). La sfida, disputata a Tricase e valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca, segna il sesto ko consecutivo per Castellana, che chiude il girone d’andata in zona playout con 10 punti.

Per la squadra allenata da Giuseppe Barbone, si tratta della quarta sconfitta in altrettanti tie-break giocati, il terzo in trasferta dopo quelli contro Gioia e Modica. Castellana riposerà il 26 dicembre e tornerà in campo il 29 dicembre in un nuovo derby contro Gioia del Colle.

Protagonista della serata è Gaetano Penna, opposto di Lecce, con 26 punti. Per Castellana spicca Matteo Meschiari con 25 punti, seguito da Michele Deserio, autore di 18 punti e 6 muri.

Castellana inizia forte e si aggiudica il primo set 19-25, grazie a un’ottima performance di Meschiari e Cappadona. Lecce reagisce nel secondo parziale, trascinata da Penna e Deserio, chiudendo 25-19. Nel terzo set, dopo un’avvincente battaglia punto a punto, Castellana trova il colpo vincente con Casaro per il 26-28.

Nel quarto set, Lecce riprende il controllo: Deserio e Fabroni guidano la squadra al 25-19. Il tie-break vede l’Aurispa dominare con un’ottima fase difensiva e quattro muri consecutivi che portano al definitivo 15-8.

Aurispa Lecce-Castellana Grotte 3-2

19-25 (23’), 25-19 (27’), 26-28 (34’), 25-19 (27’), 15-8 (16’)

Aurispa Links per la Vita Lecce: Penna 26, Deserio 18, Maletto 10, Iannaccone 13, Fabroni 3. Muri: 11. Battute vincenti/errate: 7/9.

Bcc Tecbus Castellana Grotte: Meschiari 25, Casaro 23, Marra 12, Carta 11. Muri: 6. Battute vincenti/errate: 6/13.

Arbitri: Fabio Sumeraro e Eustachio Papapietro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author