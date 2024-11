Volley A3/M: Castellana, al Pala Grotte la vice capolista Sabaudia

Domenica 10 novembre 2024, con prima battuta alle ore 18, la Bcc Tecbus Castellana Grotte affronta la seconda della classe: altro impegno difficile dopo la trasferta sul campo della capolista Sorrento per la formazione allenata da coach Barbon.

Da Sorrento a Sabaudia. Dalla capolista alla vice capolista. Non è certo una prima parte di campionato agevole, dal punto di vista del calendario, per la Bcc Tecbus Castellana Grotte. Dopo aver affrontato la prima in classifica sul proprio campo, vigilia della quinta giornata del campionato nazionale serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile per la formazione allenata da coach Giuseppe Barbone. Al Pala Grotte di Castellana, domenica 10 novembre 2024, con prima battuta alle ore 18, arriva la Vidya Viridex Sabaudia, squadra che occupa attualmente il secondo posto in classifica con 9 punti e che presenta nel roster l’ex Materdominivolley.it Riccardo Mazzon.

Vive un ottimo stato di forma la compagine laziale che arriva da tre vittorie consecutive con Napoli, Lagonegro e Lecce. Al contrario, la Bcc Tecbus, dopo le prime due gare, ha subito un 3-0 a Sorrento che rappresenta una fermata nel percorso di crescita dei gialloblù.

“Dobbiamo mettere da parte la prestazione contro Sorrento e scendere in campo concentrati nella consapevolezza che c’è tanto da lavorare e facendo anche tesoro degli errori fatti possiamo riscattarci subito proprio sul nostro campo – ha commentato Leonardo Carta, schiacciatore classe 2003, originario di Sassari, prodotto del settore giovanile della Materdominivolley.it Castellana, società con la quale si è laureato campione d’Italia U19 nel 2022 – Stiamo lavorando bene in allenamento e sono certo che i risultati arriveranno. Questo è un gruppo giovane che ha solo bisogno di crescere. Conosco molto bene la realtà di questo progetto proprio perché ho vissuto queste stesse dinamiche sempre qui a Castellana Grotte con l’Accademia del Volley Giovanile di Puglia”.

Dirigeranno l’incontro tra Castellana Grotte e Sabaudia gli arbitri Luigi Pasciari di Nola (Na) e Mariano Gasparro di Agropoli (Sa)

Possibile acquistare i biglietti di ingresso alla partita presso la biglietteria del Pala Grotte dal martedì al venerdì dalle ore 17,30 alle ore 18,30 e domenica pomeriggio a partire dalle ore 16,30 oppure online sulla piattaforma CiaoTickets.

