Regional Day a Pulsano: la Puglia ospita i talenti del volley giovanile

Mercoledì 6 novembre a Pulsano (Taranto) si è svolta la settima tappa del Regional Day maschile per la Puglia, appuntamento organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo nell’ambito del progetto nazionale.

Ventuno giovani atleti, nati nel 2010 e 2011, hanno partecipato a un intenso pomeriggio di lavoro sotto la guida di tecnici di livello, tra cui Vincenzo Fanizza, Coordinatore Tecnico del settore giovanile, Monica Cresta e Luca Leoni del settore nazionali, Giovanni Stomeo, selezionatore maschile, e vari tecnici del CQR.

La giornata ha visto la partecipazione di numerosi tecnici di società pugliesi, interessati a osservare e apprendere dal lavoro svolto sul campo. Fanizza ha sottolineato l’importanza della continuità nel percorso di crescita dei giovani, evidenziando come la Puglia, grazie a un buon piano altezze e a una solida tecnica di base, sia una regione promettente per il futuro della pallavolo italiana.

A margine dell’evento, Fanizza ha tracciato un bilancio positivo dell’estate azzurra giovanile, anticipando l’avvio dei processi selettivi per il “Club Italia allargato”, che inizierà a dicembre e si concluderà in aprile, per poi lasciare spazio alle finali nazionali.

Giovanni Stomeo, alla sua seconda stagione alla guida della selezione pugliese, ha definito il Regional Day un’esperienza formativa sia per gli atleti che per i tecnici. Ha inoltre annunciato l’avvio del Club Puglia, una selezione di 22 atleti impegnata in Serie D fuori classifica, un progetto che mira a far acquisire esperienza ai giovani in un contesto competitivo.

