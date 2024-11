Volley A/M, Prisma Taranto sfida i campioni d’Italia di Perugia

Dopo una battaglia contro Monza che ha portato un prezioso punto in rimonta, la Gioiella Prisma Taranto, guidata da coach Dante Boninfante e sotto la presidenza di Bongiovanni, si prepara ad affrontare uno dei match più difficili della stagione.

Domenica 10 novembre, alle 19, al PalaMazzola, i pugliesi ospiteranno la Sir Susa Perugia, squadra che domina il panorama italiano e internazionale con scudetto, Coppa Italia e Supercoppa in bacheca. Reduci da una vittoria al tie break con la Lube, i perugini si presentano a Taranto con un team di grande talento, trascinati dal fuoriclasse Yuki Ishikawa, autore di 21 punti nell’ultimo match.

Con un attacco variegato che include Plotnytskyi, Russo e il libero Colaci in difesa, Perugia schiera anche il prezioso ritorno del regista Giannelli. La Gioiella Prisma, invece, dopo la grintosa prestazione contro Monza, affronterà Perugia con entusiasmo e la determinazione di giocarsi ogni punto. Coach Boninfante punta sull’energia del PalaMazzola e su uno spirito combattivo per mettere in difficoltà i campioni in una sfida che promette spettacolo.

“Sarà la partita più dura della stagione – dichiara Dante Boninfante, coach di Taranto -. Perugia ha vinto tutto e ci aspettiamo una battaglia. Il pubblico sarà il nostro uomo in più”. Per Boninfante, inoltre, sarà un incontro speciale contro il suo ex mentore Angelo Lorenzetti, ora coach di Perugia, che lo ha ispirato a intraprendere la carriera da allenatore.

Da parte sua, Lorenzetti ha espresso grande orgoglio nel vedere Boninfante in panchina e ha ribadito l’intenzione di Perugia di cercare punti, nonostante il rispetto per l’ex allievo. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV, con precedenti che vedono sei successi su sei per Perugia contro Taranto.

