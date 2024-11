Fasano, Gonnella: “A Matera serve una prestazione totale, sono molto fiducioso”

Il Fasano domani è atteso dall’impegno in terra lucana con il Matera, valevole per l’undicesima giornata di campionato. Obiettivo risollevarsi da subito per cancellare la sconfitta di Brindisi, che non ha mutato in negativo le due lunghezze di ritardo dalla salvezza diretta. In panchina non ci sarà il tecnico Iannini, squalificato per quattro turni dopo l’espulsione di Brindisi. Al suo posto, per la prima volta in stagione, ha presentato la gara il suo vice, Natale Gonnella: “Abbiamo grande rispetto dell’avversario e sappiamo che ci aspetta una partita difficile, ma andiamo a Matera con la voglia di fare una grande prestazione sotto ogni punto di vista, sia tattico che caratteriale. Dobbiamo saper riconoscere i momenti della partita, dare tutto e mostrare cinismo giocando concentrati ed a ritmi alti. In questo modo potremo tornare a casa con il bottino pieno e nel complesso sono molto fiducioso”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author