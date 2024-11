Fidelis Andria, Scaringella: “Qualità e intensità, così possiamo battere l’Ischia”

Cancellare la delusione per l’eliminazione in Coppa Italia di Serie D contro il Casarano e ripartire. Questo il diktat da seguire per la Fidelis Andria, che si prepara al terzo impegno consecutivo tra le mura amiche in sette giorni. I biancazzurri ospiteranno l’Ischia al “Degli Ulivi”, squadra reduce dal 2-2 contro il Nardò. Il passo falso di mercoledì non ha minato le certezze della squadra di mister Scaringella, che in campionato ha inanellato cinque vittorie consecutive. La Fidelis, in ogni caso, per allungare ulteriormente la striscia positiva deve evitare qualche passaggio a vuoto. “Dobbiamo metterci qualità e intensità – le parole di Giuseppe Scaringella alla vigilia -, contro l’Ischia servirà la partita perfetta. Contro il Casarano non abbiamo meritato la sconfitta, ma cercheremo la giusta reazione domani davanti al nostro pubblico”.

Novità in uscita per la Fidelis Andria, che ha nelle ultime ore ha annunciato la risoluzione del contratto con Mathieu Coquin. Appena cinque presenze per l’ex Paganese con la maglia biancazzurra. Buone notizie, intanto, dall’infermeria per mister Scaringella in vista della sfida contro l’Ischia, che dopo aver concesso un turno di riposo a Fantacci, Babaj, Esposito e Risolo in Coppa Italia, ritrova anche Davide Derosa, assente per infortunio contro il Francavilla nell’ultimo turno. Mateus Da Silva si candida per una maglia da titolare al centro dell’attacco, con Jallow pronto a subentrare dalla panchina. A completare il tridente offensivo potrebbero esserci anche Babaj e Felleca, quest’ultimo in grande spolvero contro il Casarano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author