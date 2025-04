Fasano, Pistoia: “Crediamo nei playoff dando il massimo”

Il tecnico del Fasano, Graziano Pistoia, ha commentato così il successo per 3-2 sul campo dell’Angri che lancia i suoi ragazzi al quinto posto, quando restano tre gare da disputare:

“Non abbiamo iniziato al meglio la gara, sapevamo che per l’Angri fosse l’ultima spiaggia. Siamo andati in difficoltà sul piano dell’atteggiamento, poi siamo riusciti a metterci a posto. Oggi non eravamo brillanti, l’Angri mi ha fatto una grande impressione. La loro classifica penso sia bugiarda, siamo stati bravi sia a passare in vantaggio che a riportarci avanti. Nel secondo tempo siamo andati un po’ in difficoltà, i cambi ci hanno aiutati. Nel finale siamo riusciti a vincerla sia con la bravura di Corvino che con la generosità di Penza che ha dato a Battista una palla da depositare solo in rete. Noi arrivati a questo punto della stagione ci siamo prefissati l’obiettivo di vincerle tutte, se alla fine saremo nei playoff sarà bene, altrimenti saremo consapevoli di aver dato tutto. I nostri tifosi fanno sacrifici, lasciano le famiglie per seguirci, è giusto che ricambiamo la loro passione con le prestazioni”.

