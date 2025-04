Casarano, Di Bari: “Ricorderemo a vita questa cavalcata”

Al termine del match vinto per 1-0 a Francavilla in Sinni, l’allenatore del Casarano Vito Di Bari ha commentato così il successo maturato in Basilicata: “I ragazzi non si stanno neanche rendendo conto della grande cavalcata che stiamo facendo. Sapevamo che sarebbe stata dura vincere qui, per un insieme di motivi, ma avevamo voglia di tornare a Casarano con i tre punti. Giovedì mi aspetto un Capozza gremito, le emozioni che questa stagione ci sta regalando le custodiremo a vita”

