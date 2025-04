Ugento, Oliva: “Disputata una grande gara, vittoria meritata”

L’Ugento supera il Martina e riapre il discorso salvezza diretta. Il 2-0 del ‘Comunale’ consente ai salentini di mettere nel mirino il dodicesimo posto, ora distante solamente tre lunghezze. Al termine della gara contro gli itriani, il tecnico dei salentini, Mimmo Oliva, ha dichiarato: “Abbiamo disputato una grande partita contro una grande squadra. Il Martina è la squadra con la media età più bassa di tutti i gironi, è terzo in classifica e ha disputato un campionato al di là delle aspettative. Siamo scesi in campo e siamo stati bravi a portarla a casa meritatamente. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione per raddoppiare ma non ci siamo riusciti. Era importante vincere e lo abbiamo fatto. Abbiamo affrontato una squadra forte e ben messa in campo, può succedere che in superiorità numerica ci sia un po’ di rilassamento ma siamo stati bravi. Ho inserito Signorile proprio per lanciare un segnale alla squadra. Abbiamo saputo soffire. Mancano tre partite e si è riaperto tutto. Godiamoci questa vittoria perché da domani cominceremo a pensare al Fasano, un’altra squadra in forma contro cui ci sarà da soffrire.”

