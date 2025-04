Virtus Francavilla, Coletti: “Dovevamo fare il terzo ma buona reazione”

Mi tengo la prestazione che abbiamo fatto. Dobbiamo sicuramente lavorare per restare aggrappati a questo obiettivo che vogliamo raggiungere in tutti i modi”. Ha parlato così, il tecnico Tommaso Coletti ai microfoni di Antenna Sud dopo il 2-2 contro il Matera di questo pomeriggio.

“Nel primo tempo non eravamo sottotono. Purtroppo ci è mancato il collegamento giusto per andare a concludere. Il Matera ha avuto sicuramente qualche occasione in più su nostre disattenzioni. Nel secondo tempo siamo entrati in campo bene. È facile dire che i cambi sono stati azzeccati dopo il 2-1, magari se si era sotto di 1-0 erano stati sbagliati. Sono contento perché i neo-entrati hanno trovato l’impatto giusto, aiutandoci a rimettere in piedi il match. Poi, sul 2-1 dovevamo cercare il terzo, ci è mancato un po’ questo. Anche perché, sul 2-2, potevamo anche subire un’altra rete perché il Matera ha avuto una grande occasione. Poi bastano due minuti per perdere una partita”, afferma il tecnico della Virtus Francavilla.

Biancoazzurri che vedono in Gjonaj sicuramente uno degli uomini di maggiore spicco in questo finale di stagione. Coletti, poi, afferma: “È un giocatore che da quando ci sono io si sta esprimendo ad altissimi livelli. Però, potrebbe fare ancora di più. Ha qualità importanti per incidere ancora di più”.

