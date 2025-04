Martina, Pizzulli: “Bene l’approccio ma sembriamo ingenui e poco cattivi”

Seconda sconfitta consecutiva per il Martina. Gli itriani escono sconfitti dal ‘Comunale’ di Ugento nel trentunesimo turno di campionato. Un match commentato così dal tecnico del Martina Massimo Pizzulli: “Abbiamo approcciato bene, costruendo gioco. È un periodo in cui subiamo gol al primo tiro, peraltro si tratta di un autorete. Riusciamo a fare tanto possesso ma abbiamo poca convinzione negli ultimi metri. Abbiamo perso molto smalto, in dieci siamo andati meglio. Sembriamo ingenui, poco cattivi e non brillanti. L’Ugento ha meritato la vittoria. È un momento negativo, sono dispiaciuto e chiedo scusa ai tifosi. Dobbiamo cercare di recuperare qualche calciatore, Resouf ha commesso un errore ingiustificabile e sono molto arrabbiato. L’espulsione non ci ha aiutato ma ho visto una buona reazione con l’inferiorità numerica. Dobbiamo difendere il terzo posto fino alla fine per giocare la semifinale dei playoff, non possiamo gettare una stagione fantastica. Sono molto arrabbiato, martedì cercheremo di intervenire. Dobbiamo cercare di rimetterci subito a lavorare. Dobbiamo cercare di far girare la ruota dall’altra parte e moltiplicare le forze, ci vuole tanta concentrazione. Serve unità per arrivare al meglio ai playoff“.

