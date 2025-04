Francavilla in Sinni, Nolè: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi”

Al termine del match perso contro il Casarano in Basilicata, l’allenatore del Francavilla in Sinni Angelo Nolè ha commentato così il ko maturato contro la capolista: “Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché se la sono giocata alla pari con una squadra fortissima. Mi ha fatto piacere ricevere i complimenti di Vito Di Bari, è un caro amico oltre che un ottimo allenatore, merita di stare in testa e di vincere questo campionato. Tornando a noi, siamo contenti per quello che abbiamo fatto in questo finale di stagione, ora non dobbiamo mollare fino alla fine. I giochi sembrano fatti, ma vogliamo mettere in ghiaccio la salvezza”.

