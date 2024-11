Volley A3/M, Joy Gioia e Lagonegro insieme contro il tumore

In occasione della quinta giornata del campionato nazionale di pallavolo maschile serie A3 Credem Banca, la Joy Volley Gioia del Colle e la Rinascita Lagonegro scenderanno in campo a sostegno di Movember, campagna internazionale di sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori alla prostata e al testicolo e di promozione della salute maschile.

Il nome Movember, che nasce dalla fusione di moustache (baffo) e november (novembre), identifica, altresì, il movimento di uomini (i Mo bro) che, ogni anno, durante questo mese, si fanno crescere il baffo, diventato simbolo della campagna benefica, con l’intento di aumentare la consapevolezza sulle patologie urologiche, ribadire l’importanza della diagnosi precoce con controlli periodici e raccogliere fondi per la ricerca.

Domenica 10 novembre, prima del fischio di inizio delle gare in programma a Gioia del Colle e a Villa D’Agri, saranno distribuiti baffi in cartoncino, con cui gli spettatori potranno partecipare ad un contest fotografico indetto per l’occasione.

Nello specifico, al PalaCapurso, ciascun partecipante dovrà scattare un selfie con il baffo e inviarlo, entro la fine della gara, al canale Messenger della pagina Facebook della Joy Volley Pallavolo Puglia. Tutte le foto ricevute saranno pubblicate, sempre su Facebook, lunedì 11 novembre, in un album dedicato dal titolo “Joy Volley per Movember 2024”.

L’autore dello scatto che riceverà più likes entro giovedì 14 novembre vincerà due biglietti omaggio in Gradinata “G. Angelillo” per la gara contro la Romeo Sorrento (in programma domenica 24 novembre, alle ore 18:00) e gadget della Joy Volley.

Per saperne di più sulla “Movember Foundation”, visita il sito https://ex.movember.com/

